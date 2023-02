Les centrales nucléaires de Saint-Alban (Isère), Paluel (Seine-Maritime), Tricastin (Drôme), Flamanville (Manche), Gravelines (Nord) et celle de Martigues sont concernées par des baisses de production d'électricité opérées dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 février.

Dans l'objectif de se préparer à "l'arrêt" après avoir été appelés à bloquer le pays en réaction à la réforme des retraites, les agents d’EDF ont procédé dans la nuit à des baisses de production d’électricité. "On a fait la démonstration qu'on pouvait être partout et donc on est prêts pour la France à l'arrêt" a déclaré le secrétaire fédéral de la branche énergie de la CGT Fabrice Coudour.

Ces actions ont entraînés des baisses de production d'électricité d'un peu plus de 3 000 MW dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 février, bien qu'aucune coupure d'électricité n'ait été occasionnée.