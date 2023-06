Ecosexualité, performance artistique nue devant des enfants : la subvention de la ville de Lyon qui ne passe pas à droite

Alors que les écologistes fêtent leurs trois ans de mandat à la tête de la ville de Lyon, le groupe compte faire voter aux conseillers municipaux une série de subventions culturelles, sur l'initiative de l'adjointe Nathalie Perrin-Gilbert.

L'une d'elle, pas la plus massive, d'un petit montant de 1500 euros, a provoqué une bronca à droite.

La subvention polémique est destinée aux artistes de Lundy Grandpré. Celui ci met en avant des concepts comme l'écosexualité, l'écoféminisme et la "botanique jubilatoire".

Le site du collectif et les réseaux sociaux donnent un aperçu des performances passées. L'une d'elle a particulièrement choquée : un homme nu évolue dans un jardin, où a été installé un sex-toy devant les regards d'un public composé notamment d'enfants.

Lundy Granpré explique, au sujet de la performance Devenir Larve, "Laissez-vous tenter par la caresse douce et étourdissante de l'ortie. Ouvrez-vos coeurs aux moustiques. Aimez l'odeur âcre de la boue sur la peau transpirante. Désirez la membrane froide et visqueuse des lombrics et des limaces. Dévorez les herbes amères. Embrassez le processus de décomposition. Embrassez la terre encore une fois. Embrassez-vous. Embrassez". La performance a été réalisée l'an dernier à Saint-Fons. L'artiste vend également des tisanes prétendument vertueuses pour la santé.

Pierre Oliver, président du groupe LR et maire du 2e arrondissement, rejète le principe même de cette subvention qui n'aurait pas lieu d'être : "Je regrette l'utilisation wokiste et militante du budget culture de la Ville de Lyon".