Ebola : la Guinée se déclare à nouveau en "situation d'épidémie"

Trois soignants s'occupent d'un patient atteint d'Ebola, en 2018.

Le gouvernement de Guinée s'est officiellement déclarée une nouvelle fois en "situation épidémique" liée au virus Ebola, ce dimanche 14 février. La confirmation officielle de l'épidémie intervient après que sept cas, dont trois mortels, ont été identifiés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"Ce matin très tôt, le laboratoire de Conakry a confirmé la présence du virus Ebola", a déclaré le patron de l'agence sanitaire guinéenne, Sakoba Keïta, à l'issue d'une réunion d'urgence à Conakry. Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus, qui avait fait plus de 11.300 morts entre 2013 et 2016.

L'une des victimes identifiées de cette nouvelle épidémie est une infirmière qui a développé des symptômes fin janvier et a été enterrée le 1er février, a déclaré Sakoba Keita. Il a ajouté que "certaines personnes qui ont participé à ces funérailles ont commencé à présenter des symptômes de diarrhée, de vomissements, de saignements et de fièvre quelques jours plus tard".

L'organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé son aide, dont des doses de vaccins. "Nous allons déployer rapidement les capacités nécessaires pour appuyer la Guinée, qui a déjà une grande expérience", a déclaré devant la presse le représentant à Conakry de l'agence de l'ONU, à l'issue d'une réunion avec les autorités sanitaires guinéennes.