Drapeau palestinien à l’Assemblée : « On assiste à la TikTokisation de la vie politique », regrette Glucksmann

«On assiste à un phénomène de TikTokisation de la vie politique», a déploré Raphaël Glucksmann ce mercredi matin dans l’émission «Télématin», sur France 2. «C’est la quête du buzz permanent, ce qui entraîne la brutalisation du débat public», a tonné la tête de liste PS-Place Publique aux européennes. Avant de viser exclusivement La France insoumise (LFI) : «Le but des Insoumis depuis quelques jours, ce n’est pas qu’on parle de la situation en Palestine, c’est qu’on parle d’eux. Finalement ça fonctionne puisque votre première question porte sur les drapeaux», a regretté Raphaël Glucksmann, décochant au passage une flèche en direction du journaliste Thomas Sotto.

Cible régulière de LFI depuis le début de la campagne, le candidat social-démocrate n’a pas hésité à prendre le contre-pied de la stratégie insoumise du «bruit et de la fureur». «On fait une campagne qui est précisément à l’antithèse sur la forme. On propose un projet, on parle d’Europe. Je ne pratique pas la politique de cette manière», a affirmé Raphaël Glucksmann. Tout en rappelant son engagement en faveur de la Palestine : «Nous, on est [...] sur une position très ferme vis-à-vis du gouvernement Netanyahou , pour la reconnaissance de l’État palestinien.» Et de préciser : «La reconnaissance maintenant.»