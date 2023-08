Donald Trump inculpé pour « complot à l'encontre de l'Etat américain »

Donald Trump

Mardi à Washington, Donald Trump a été inculpé au pénal pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020. Il est accusé de « complot à l'encontre de l'Etat américain ». L'ancien président est appelé à comparaître devant la justice dès ce mercredi, pour lui signifier les charges retenues contre lui.

« Malgré sa défaite, l'accusé était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, durant plus de deux mois après le scrutin du 3 novembre 2020, l'accusé a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu'il avait en fait gagné », explique l'acte d'accusation. « Ces allégations étaient fausses et le prévenu savait qu'elles étaient fausses. Mais le prévenu les a répétées et les a largement diffusées malgré tout ».

Donald Trump est sous le coup de deux autres inculpations. La première car il est soupçonné d'avoir acheté le silence d'une ancienne actrice porno avec laquelle il avait eu une relation dans le cadre de la campagne présidentielle de 2016. La seconde pour avoir conservé des documents classifiés à la fin de sa présidence.