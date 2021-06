Donald Trump assure qu'il sera réinstallé "plus tôt que vous le pensez" à la Maison Blanche

Donald Trump, le 5 juin, lors de son discours en Caroline du Nord.

C'est le grand retour de Donald Trump. L'ancien président a prononcé, samedi soir, sa deuxième allocution publique depuis la fin de son mandat lors de la convention républicaine de Caroline du Nord.

Dans son discours aux airs de campagne électorale, Donald Trump a déclaré que le parti républicain allait reprendre le Congrès et la Maison Blanche "plus tôt que vous ne le pensez". "Nous allons reprendre le Sénat, reprendre la Chambre, nous allons reprendre la Maison Blanche, et plus tôt que vous ne le pensez. Cela va être vraiment quelque chose de spécial", a-t-il déclaré. "L'amour, et l'affection, et le respect que vous nous avez tous donnés, c'est vraiment important", a-t-il ajouté, remerciant les gens pour leur soutien. "Le parti républicain est plus fort qu'il ne l'a jamais été, et il va être beaucoup plus fort qu'il ne l'est actuellement. Nous allons le redresser, nous allons le redresser rapidement", a-t-il insisté.

Ces déclarations arrivent alors que Donald Trump serait, selon la journaliste du New York Times Maggie Haberman, persuadé qu'il sera réélu président au mois d'août. L'ancien président aurait expliqué à ses amis que sa réélection en août serait déclarée après la fin des audits électoraux organisés dans les États qu'il a perdus. Le Daily Beast écrivait vendredi que des alliés de Donald Trump lui avaient conseillé de ne pas mentionner l'idée de son retour à la Maison Blanche lors de son discours à la convention.

Donald Trump a aussi profité de son allocution pour présenter la situation actuelle des États-Unis comme catastrophique. "Notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux, a-t-il assuré. "Les démocrates radicaux veulent détruire la liberté de parole, la religion, et vous prendre vos armes. Je vous avais prévenus." "Biden fait passer l'Amérique en dernier, la Chine et la Russie se réjouissent", a asséné Donald Trump.

À Lire Aussi

Guerre commerciale : les Etats-Unis se croyaient trop puissants pour être confrontés à des mesures de rétorsion douanières. Ils ont dû déchanter