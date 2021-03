Des syndicats de médecins contestent devant le Conseil d'Etat le partenariat entre l'Etat et Doctolib qui héberge les données chez Amazon

Amazon Web Services

Plusieurs syndicats de médecins et des associations de patients contestent devant le Conseil d'Etat le partenariat entre l'Etat et la société Doctolib pour la gestion des rendez-vous de vaccination, car cette dernière a choisi d'héberger les données de millions de patients français chez Amazon Web Services (AWS), filiale de l'Américain Amazon.

“Amazon Web Services est soumis au droit américain qui autorise la collecte de données”, assure à France 24 Maître Juliette Alibert, qui représente l’ensemble des requérants.

Dans le viseur des plaignants explique France 24 : le Cloud Act. Ce texte permet notamment aux agences de renseignement des États-Unis d’accéder aux informations stockées sur les serveurs d’entreprises américaines.

Sasisi par plusieurs syndicats et associations, le Conseil d’Etat, concernant la plate-forme Health Data Hub (qui rassemble et traite des données médicales françaises à des fins de recherche, et utilise les serveurs de l’entreprise américaine Microsoft) avait estimé que l’hébergement de données médicales sensibles par Microsoft ne contrevenait pas au droit souligne Le Monde.

Doctolib estime que cet hébergement chez Amazon est conforme au droit européen : les informations qui y sont stockées sont chiffrées, sur des serveurs localisés sur le sol européen, et les clés de chiffrement sont hébergées sur les serveurs d’une entreprise soumise au droit français ajoute Le Monde.