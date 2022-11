Char russe

De hauts responsables militaires russes ont récemment eu des conversations pour discuter du moment et de la manière dont Moscou pourrait utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter Washington et et les capitales alliées, selon plusieurs hauts responsables américains d'après le New York Times.

Vladimir Poutine n'aurait pas participé à ces conversations, mais le fait que ces conversations aient eu lieu a inquiété l'administration Biden et montré le degré de frustration des généraux russes face à leurs échecs sur le terrain.

Et cela montre aussi que les menaces de Vladimir Poutine de recourir à l'arme atomique pourraient devenir effectives.

"Nous avons été clairs dès le départ que les commentaires de la Russie sur l'utilisation potentielle d'armes nucléaires sont profondément préoccupants, et nous les prenons au sérieux", a déclaré John F. Kirby un responsable du National Security Council. "Nous continuons à surveiller cela du mieux que nous pouvons, et nous ne voyons aucune indication que la Russie se prépare à une telle utilisation." a ajouté Kirby cité par le New York Times.

De plus, un discours de Vladimir Poutine prononcé jeudi dernier dans lequel il a nié que Moscou se préparait à utiliser une arme nucléaire en Ukraine a fait baisser la tension, selon certains responsables.