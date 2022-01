Des radars sonores pour verbaliser des deux-roues trop bruyants

Moto

Les habitants de la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines, ne comptent plus les motos, les quads et autres scooters qui conduisent en surrégime, accélèrent dans les virages sinueux et profitent d’un débridage, d’un pot d’échappement non homologué ou d’une chicane tout simplement enlevée. remarque Le Parisien.

Alors, pour tenter de limiter les comportements délictueux, un radar nouvelle génération va être installé ce mardi matin, le 4 janvier, à Saint-Lambert (Yvelines), sur la route départementale 46 tant convoitée par les deux-roues, en présence de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili annonce Le Parisien.

Sept autres villes — Paris, Nice (Alpes-Maritimes), Toulouse (Haute-Garonne), Bron (Rhône), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) et Saint-Forget (Yvelines) — auront également leur radar dans les jours qui viennent, tous installés « en agglomération » dans des zones où l’on ne peut rouler à plus de 50 km/h ajoute Le Parisien.