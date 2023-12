Des QR codes testés pour remplacer les notices papier des médicaments

Des médicaments dans une pharmacie (image d'illustration)

Une expérimentation va être lancée en 2024 avec d'abord « l'ajout d'un QR code » sur certaines boîtes de médicaments vendues en pharmacie en vue d'une éventuelle suppression de la notice papier, à l’avenir.

Cette expérimentation de « dématérialisation » sera pilotée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et la Direction générale de la santé et durera un an. Elle débutera au « premier trimestre 2024 » et concernera « un panel » de médicaments, comme des molécules « grand public de type paracétamol ou ibuprofène » ou des « médicaments sur prescription » assez répandus comme les antibiotiques, mais aussi des médicaments contre des maladies chroniques, notamment le cancer.

Dans les officines de ville, le QR Code renverra vers une « information renforcée » en ligne avec « différents médias, qui pourraient être des vidéos, des fiches plus lisibles, interactives ».

Les produits de santé représentent 54% des émissions de gaz à effets de serre du secteur de la santé, qui émet lui-même 8% des GES nationaux.