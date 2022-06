Des commerçants parisiens réclament la réouverture d’une voie de circulation rue de Rivoli

Des cyclistes roulent sur des pistes cyclables le long de la rue de Rivoli à Paris, le 30 juillet 2020.

Dans son magasin de chaussures de luxe situé dans une petite rue perpendiculaire à celle de Rivoli, Sophie Engster affirme qu'elle a perdu des clients. « On est dans un quartier qui a été très touché par le coronavirus puisque c'est un quartier très touristique. Et avec ce changement de circulation, on a des clients qui ont du mal à accéder à la boutique. Il y en a qui préfèrent qu'on les livre directement plutôt que de passer parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences ou elles ont été parfois dans des embouteillages pendant plus d'une heure », déplore la directrice générale de la société Chamberlan au micro de BFM Paris-Île-de-France.

La fédération des associations d'artisans et de commerçants parisiens (FACAP) a monté un projet pour ouvrir au moins une file aux voitures. « Il y a 30 à 40% de chiffres d'affaires de certains commerces qui viennent de clients banlieusards, et ça ce n'est pas négligeable. Tous ces gens-là, il faut qu'ils puissent venir dans nos commerces », explique son président, Thierry Véron. Pour cela, il « qu'au moins une file de voiture » soit proposée et remise en circulation rue de Rivoli, estime-t-il.