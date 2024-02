Des agriculteurs en colère envahissent le siège de Lactalis à Laval

200 manifestants en colère ont pénétré ce mercredi dans les locaux de la première entreprise laitière mondiale pour réclamer une meilleure rémunération.

Environ 200 manifestants ont forcé le siège de Lactalis ce mercredi, première entreprise laitière mondiale, à Laval. Ils répondaient à l'appel de la Confédération paysanne, pour critiquer une nouvelle fois les pratiques du géant de l'industrie laitière et réclamer une meilleure rémunération des éleveurs. Aidés de deux tracteurs, les manifestants sont parvenus à forcer l'entrée du site et ont investi le hall d'accueil du siège, recouvrant les locaux d'autocollants proclamant «Notre métier a un prix», et brandissant des pancartes «Lactalis, prédateur de la valeur» ou «Lactalis tue».

«Lactalis, c'est le numéro un mondial du lait qui n'est pas capable de payer correctement ses producteurs», a affirmé Laurence Marandola, porte-parole nationale de la Confédération paysanne, depuis l'accueil du groupe agro-industriel. «Lactalis, c'est l'emblème mondial et national d'entreprises prédatrices de notre travail, du prix de nos produits et du travail des paysans», a-t-elle ajouté.