Députés et sénateurs LR veulent déposer une proposition de loi sur l'immigration

Le projet de loi sur l'immigration, porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devait débuter le 28 mars dernier en séance publique au Sénat. En pleine tempête des retraites, Emmanuel Macron a finalement annoncé repousser le projet de loi ainsi que son redécoupage en plusieurs textes.

Selon les informations de France Inter, confirmées au Figaro, les députés et sénateurs LR veulent présenter une proposition de loi sur l'immigration. Et ce, avant l'été. «Là où le gouvernement recule, nous avançons», se félicite ainsi la secrétaire générale du parti de droite, Annie Genevard. Une initiative conjointe, donc, et un travail parlementaire qui devrait s'appuyer sur le rapport portant la gestion de l'immigration en France, conduit par le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, et révélé en mai dernier.