François Bayrou

Le principal allié de la Macronie a dix députés de plus : il est passé de 4è à 57 élus

Depuis 2017, à mesure que le groupe LREM s'est amaigri et que le groupe MoDem s'est renforcé - passant de 47 à 57 députés -, le premier allié de la Macronie a gagné en poids, en influence... et en pouvoir de nuisance souligne l'Express.

Mais chez certains dirigeants LREM, on table par exemple sur une arrivée - plus ou moins - massive de députés de droite, frustrés par une troisième défaite de suite à l'élection présidentielle. raconte l'Express.

Donc "Au MoDem, ils commencent à s'inquiéter des offres que pourrait faire LREM aux centristes et aux LR, ils se disent qu'Emmanuel Macron, s'il se fait réélire, pourrait pousser plus loin et se passer d'eux...", croit savoir Hervé Marseille, le président du groupe Union centriste au Sénat, qui compte en son sein des dirigeants du parti de François Bayrou ajoute l'Express