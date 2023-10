Attaque du Hamas en Israël : au moins 40 morts, des centaines de blessés et des prises d’otages

Des roquettes sont tirées depuis la ville de Gaza vers Israël, le 7 octobre 2023.

Le Hamas a déclenché l’opération "déluge d’Al-Aqsa" samedi au petit matin, envoyant des milliers de roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza. Les tirs, de plusieurs endroits de la bande de Gaza, ont commencé avant 6h30 et se poursuivent. 50 ans après le début de la guerre du Kippour, les terroristes du Hamas ont lancé une attaque massive. L'état de guerre a été décrété par Israël.

Suite à la vaste opération déluge d'Al-Aqsa lancée par le Hamas ce samedi matin, les troupes israéliennes sont engagées dans des combats au sol en « plusieurs endroits autour de la bande de Gaza » contre des combattants qui se sont infiltrés par la mer et par la terre, selon le porte-parole de l'armée israélienne.

D'après un nouveau décompte des services d'urgence israéliens, l'attaque en cours menée par une branche armée du Hamas a fait au moins 40 morts israéliens et 799 blessés. Plus tôt ce matin, le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, avait fait part d’un premier bilan de 22 morts.

Neuf personnes ont été tuées après des frappes à Gaza de l'armée israélienne.

779 blessés selon les secours israéliens, au moins neuf morts à Gaza après des frappes

Les combattants du Hamas auraient également capturé une cinquantaine d'Israéliens, dont des soldats de Tsahal, qui seraient désormais retenus en otages. La vidéo de l'enlèvement d'une jeune militaire israélienne a été notamment relayée sur les réseaux sociaux.

Pour voir la vidéo : cliquez ICI

Ces prises d'otages participent à une campagne de terreur sur les civils qui sont contraints de rester chez eux et dans les abris sous-terrains face à la menace des membres du Hamas et suite aux salves de roquettes.

« Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables », a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. « Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement », a-t-il appelé sur X, après une vidéo de la branche armée du Hamas montrant au moins trois hommes en tenue civile détenus par des hommes armés.

Mohammed Al-Dheif, de son vrai nom Mohammed Dhiab Al-Masri, le responsable des brigades Azzedine Al Qassam (la branche armée du Hamas), est l'architecte des attaques lancées contre Israël ce samedi 7 octobre.

Le Hamas a publié un communiqué sur cette opération :

"La priorité de l'opération est de protéger Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, de mettre fin aux plans de l'occupation sioniste visant à les judaïser et d'écraser tous les plans du régime sioniste visant à construire son prétendu Troisième Temple de Salomon sur les ruines. de la première mosquée pour musulmans Al Aqsa ou à proximité".

« Nous sommes en guerre, et nous allons la gagner», a réagi le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, dans une déclaration. Le Hamas « paiera un prix sans précédent » pour sa « guerre » contre Israël, a-t-il confié.

Cette attaque met fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d’une guerre de cinq jours entre Israël et ce territoire en mai.

L'armée israélienne fait état de l'infiltration d'«un nombre indéterminé de terroristes» en territoire israélien à partir de la bande de Gaza ce samedi matin.

« Il a été demandé aux habitants des zones voisines de la bande de Gaza de rester chez eux », selon l'armée.

Des habitants proches de la frontière avec Gaza ont signalé des coups de feu en direction de leurs maisons. Selon l’AFP, une roquette est tombée sur la ville de Yavne, au sud de Tel-Aviv, où un homme a été légèrement blessé par des éclats, selon le Magen David Adom.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a rapidement annoncé qu’il convoquerait les hauts responsables de la sécurité du pays dans les prochaines heures.

En mai, Israël avait lancé une offensive contre le Djihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, déclenchant une guerre de cinq jours entre l'armée israélienne, le Jihad islamique et d'autres groupes armés de ce territoire ayant coûté la vie à 34 Palestiniens et une Israélienne. Plus d'un millier de roquettes avaient été tirées de la bande de Gaza vers Israël, pour la plupart interceptées par le système de défense antiaérienne israélien.

Cette vaste opération du Hamas intervient 50 ans après la guerre de Kippour.

Selon des témoignages, des membres du Hamas dans le sud d'Israël vont de maison en maison en tirant sur les civils, y compris devant des enfants. Ces exactions ont été relayées sur les réseaux sociaux.

Pour voir les vidéos : cliquez ICI