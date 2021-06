Découvrez les premiers résultats des régionales 2021

Dimanche 27 juin a eu lieu le second tour des élections régionales et les premiers résultats donnent Xavier Bertrand vainqueur dans les Hauts-de-France ou Renaud Muselier triomphant face au candidat Rassemblement National.

Un nouveau vent souffle sur l'info avec Atlantico et puisqu'il 20 h pile nous vous délivrons les premiers résultats partiels publiés.



Avant toute chose Ifop Fiducial nous confie que le taux d'abstention est de 66 % soit à peine 1 point de moins que la semaine dernière. Cela représente un record sous la Vème République pour un deuxième tour et c'est un très léger recul face à la semaine dernière. Il est à noter que ce corps représente 31 millions de Français et il est donc le premier parti de France.

Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez (LR) 55%

Fabienne Grebert (Union de la Gauche) 33%

Andréa Kotarac (RN) 12%

Bretagne

Loïg Chesnay (Union à gauche) 30,5%

Isabelle Le Callennec (Les Républicains) 21,5%

Claire Desmarais Poirier (Union à gauche : avec des écologistes) 19,5%

Thierry Burlot (Liste d'union au centre) 15%

Gilles Pennel (RN) 13,5%

Bourgogne-Franche-Comté

Marie-Guite Dufay (PS/PCF/EELV) 42,5 %

Gilles Platret (LR/UDI/DLF) 24,4 %

Julien Odoul (RN) 23,7%

Denis Thuriot (LREM/MoDem) 9,4%

Centre-Val de Loire

François Bonneau (EELV/PS) 38,50%

Aleksander Nikolic (RN) 22,70%

Nicolas Forissier (LR-UDI) 22,70%

Marc FEsneau (Union centriste) 16,10%

Corse

Gilles Simeoni (Fa Populu Inseme) 39,70%

Laurent Marcangeli (Divers droite) 32,10%

Jean-Christophe Angelini (Avanzemu Pè a Corsica) 15,20%

Paul-Félix Benedetti (Core in Fronte) 13%

Grand-Est

Jean Rottner (LR) 39%

Laurent Jacobelli (RN) 27%

Éliane Romani (EELV) 21%

Brigitte Klinkert (LREM) 13%

Hauts-de-France

Xavier Bertrand (DVD-LR) 54%

Sébastien Chenu (RN) 25%

Karima Delli (EELV) 21%

Île-de-France

Valérie Pécresse (Libres) 45,5%

Julien Bayou 32,5%

Jordan Bardella (RN) 11,5%

Laurent Saint-Martin (LREM) 10,5%

Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset (PS/PCF/PRG) 40,2%

Edwige Diaz (RN) 20,6%

Nicolas Florian (LR) 14,3%

Nicolas Thierry (EELV/Genération.s) 12,7%

Geneviève Darrieussecq (Modem/LREM) 12,2%

Normandie

Hervé Morin (Centre et droite) 44,20%

Mélanie Boulanger (PS/EELV) 25,9%

Nicolas Bay (RN) 20,10%

Laurent Bonaterre (Normandie Terre d'Avenir) 9,90%

Occitanie

Carole Delga (Union à gauche/écologiste) 58,5%

Jean-Paul Garraud (Rassemblement National) 23,5%

Aurélien Pradié (LR) 18%

Pays de la Loire

Christelle Morançais (LR) 46,5%

Matthieu Orphéline (EELV) 34,5%

Hervé Juvin (RN) 11%

François De Rugy (LREM) 8%







Provences-Alpes Cote d'Azur

Renaud Muselier (LR/UDI/LREM) 57 %

Thierry Mariani (RN) 42,3%