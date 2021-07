Dans les Pyrénées-Orientales, le port du masque redevient obligatoire

L'épidémie de Covid-19 n'est pas partie en vacances cet été et dans les Pyrénées-Orientales elle est même revenue à la charge. Son cas préoccupe même largement les autorités. Le Ministre des Solidarités et la Santé a même annoncé des mesures supplémentaires pour ralentir sa progression. Hier, la préfecture du département a annoncé de nouvelles contraintes pour les habitants : "un arrêté rendant obligatoire le port du masque sur l’espace public dans toutes les communes du département. À l'exception des plages et des espaces naturels " a été mis en place et un autre arrêté interdit "la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et les espaces publics, hors des terrasses de restaurants et des bars".

Les mesures entreront en application à partir de demain 17 juillet et ce jusqu'au lundi 2 août suivant les différents indicateurs de l'épidémie.

Le ministre de la Santé a annoncé que des mesures seront prises rapidement lorsqu'un département sera touché par l'épidémie et dépassant les seuils d'alerte fixés lors du déconfinement.