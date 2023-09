Dans les entreprises, les gros retards de paiement augmentent en France, selon une étude

Les retards de paiement des factures supérieurs à 30 jours sont passés de 5,7% à 7,6% en un an dans l’Hexagone.

Une entreprise française sur deux (49,3%) paie ses factures à l'heure, un ratio comparable à celui de l'Europe (49,9%) souligne mardi l'étude semestrielle Altares, mais les gros retards (plus de 30 jours) augmentent, comme dans le reste de l'Union. Ainsi, la proportion des bons payeurs français «est à son plus haut historique», souligne Altares, mais les retards supérieurs à 30 jours sont passés de 5,7% à 7,6% en un an.

En particulier, «la situation se tend fortement chez les PME et les TPE» : au cours du 1er semestre, les sociétés de 10 à 49 salariés sont restées sous 11,5 jours de délai, mais celles de 50 à 200 salariés ont allongé leurs retards de plus d'une journée (12,4 jours au deuxième trimestre contre 11,2 au T2 2022). Chez les TPE, c'est l'inverse : les structures de plus de 3 salariés se maintiennent aux environs de 11,5 jours tandis que les plus petites repassent à 12,2 jours au 2e trimestre. Les ETI (Entreprise de taille intermédiaire) et grandes entreprises de plus de 1000 salariés «ne confirment pas» pour leur part l'amélioration engagée l'an dernier : les délais réduits à 16,5 jours à l'été 2022 avoisinent désormais 18 jours.