Crise du Covid-19 : Edouard Philippe défend Agnès Buzyn

Edouard Philippe

Mercredi matin, sur France 2, dans l'émission Les 4 V,Édouard Philippe, a défendu l'action d'Agnès Buzyn pendant la crise du Covid-19.

"Agnès Buzyn a pris très au sérieux cette crise dès le début. Et elle a raison quand elle dit qu'elle a probablement vu avant beaucoup de gens ce qui était susceptible de se passer» a déclaré l'ancien Premier ministre.

"La deuxième chose lorsque j'étais Premier ministre et qu'elle était ministre, et elle le sait très bien, À chaque fois qu'elle évoquait une décision à prendre, je l'ai mise en œuvre. A chaque fois. Je n'ai pas négligé ses avertissements et elle le sait parfaitement d'ailleurs." a ajouté Edouard Philippe.

"Mon objectif c'est que tous ceux qui étaient placés sous mon autorité [...] soient blanchis des accusations qui sont portées contre eux", a précisé Édouard Philippe.

"J'étais le chef du gouvernement et j'assume toutes les responsabilités prises par l'ensemble des membres de mon gouvernement", a encore déclaré l'ancien Premier ministre, avant d'insister : "C'est ça être un chef : un chef ça ne se défausse pas sur ses subordonnés. Jamais."