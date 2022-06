Covid-19 : où en est la vaccination des enfants entre 6 mois et 5 ans ?

Vaccin enfant

Les États-Unis comptent accélérer sur la vaccination des très jeunes enfants remarque Le Parisien.

"Des experts convoqués par la Food and Drug administration (FDA) américaine se réunissent ce mercredi pour se pencher sur les demandes de Pfizer/BioNTech et de Moderna d’autoriser leur vaccin chez les tout-petits (de 6 mois à 5 ans pour le premier, de 6 mois à 4 ans pour le second)".

"En raison du tsunami d’infections avec le variant Omicron, le nombre de moins de 5 ans hospitalisés durant la vague hivernale en janvier dernier aux États-Unis a atteint un niveau inédit. Le pic d’admissions hebdomadaires dues au virus à l’hôpital a été 5 fois plus élevé que celui à l’époque du variant Delta, et celui en soins intensifs 3,5 fois plus élevé" ajoute Le Parisien.

"D’après les CDC, 12,7 % des petits Américains âgés de 2 à 5 ans souffrent d’obésité, l’une des principaux facteurs de risque de formes graves".

"L’agence devrait rendre sa décision finale dans les prochains jours. Sous réserve de son accord, la vaccination d’enfants aussi jeunes nécessitera évidemment l’accord des parents".

"La France, selon le Pr Christelle Gras Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie est « à la traîne » sur la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Seuls 5,2 % d’entre eux - et environ 20 % de ceux les plus fragiles - ont reçu au moins une dose de vaccin à ce jour. C’est beaucoup moins que chez nos principaux voisins (22,3 % en Allemagne, 38,1% en Italie, 54,8 % en Espagne, etc.)" écrit Le Parisien.

Et "l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé, le 5 mai, qu’elle examinait l’utilisation du vaccin de Moderna pour les moins de 6 ans".