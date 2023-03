Covid-19 : la Haute Autorité de santé recommande de lever l’obligation vaccinale des soignants

"L'obligation de vaccination" contre le Covid-19 pour les soignants et les autres professionnels concernés était instaurée depuis 18 mois.

La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé jeudi de "lever l'obligation de vaccination" contre le Covid pour les soignants et le ministre de la Santé François Braun a déclaré à l'AFP qu'il "suivra(it) cet avis". En vigueur depuis 18 mois, l'obligation vaccinale contre le Covid touche à sa fin. La HAS a en effet revu sa doctrine et suggère désormais que l'injection "soit fortement recommandée" pour les professionnels concernés.

"Je suivrai l'avis de cette autorité scientifique", a réagi François Braun, promettant de "concerter les fédérations hospitalières et les ordres des professions de santé pour définir les modalités de mise en oeuvre" de cette décision, qui fera "rapidement" l'objet d'un décret.

Saisie à l'automne par le ministre et par l'Assemblée nationale, la HAS assure que sa "préconisation de lever l'obligation de vaccination" contre le Covid "ne constitue en rien une remise en question de ses précédents avis". Elle souligne au passage que "la levée d'une obligation vaccinale pour les professionnels ne remet pas en question l'intérêt de cette vaccination".

À Lire Aussi

Joe Biden promulgue une loi de transparence sur les origines de la pandémie de Covid-19