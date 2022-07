Covid-19 en France : les indicateurs virologiques et hospitaliers se maintiennent toujours à des niveaux élevés

Vaccination

Dans la semaine 29, du 18 au 24 juillet 2022, la diminution de la circulation du SARS-CoV-2 s’est confirmée sur le territoire national avec une baisse du taux d’incidence de 34% et du taux de positivité de 3,7 points indique Santé Publique France.

Les indicateurs virologiques restaient toutefois à des niveaux élevés dans toutes les régions et classes d’âge, indiquant une circulation toujours active du virus. Les indicateurs hospitaliers étaient également élevés, mais une baisse des nouvelles hospitalisations s’est amorcée en semaine 28 (-4%), tendance qui devra être confirmée pour la semaine 29 après consolidation des données. Une légère diminution était également observée en soins critiques au niveau national, mais avec des disparités territoriales marquées, certaines régions présentant toujours des admissions en hausse.

En Outre-mer, le taux d’incidence restait élevé en Guadeloupe bien qu’en diminution. À La Réunion, les taux d’incidence et de positivité poursuivaient leur progression.

L’effort de vaccination doit s’accentuer pour améliorer la couverture vaccinale qui reste insuffisante, notamment dans les territoires ultra-marins et chez les plus âgés. Au 25 juillet, seuls 41,8% des 80 ans et plus et 46,9% des résidents en Ehpad éligibles avaient reçu la seconde dose de rappel.