Covid-19 : une étude israélienne montre une chute de 94% des cas symptomatiques après l'injection de 2 doses du vaccin Pfizer

Vaccination Israël

Et la baisse du nombre de cas graves atteint 92%

Les cas symptomatiques de COVID-19 chutent de 94% après l'injection de deux doses du vaccin Pfizer, selon la plus grande étude réalisée en Israël signalée par Sky News. Les recherches menées par Clalit, le plus grand fournisseur de soins de santé en Israël , montrent que le vaccin Pfizer est aussi efficace pour tous les tranches d'âge, avec des données préliminaires montrant une baisse de 94% des cas symptomatiques et une baisse de 92% des cas graves.

Clalit a analysé 1,2 million de personnes - 600 000 d'entre elles avaient reçu deux doses de Pfizer et le même nombre qui n'en avaient pas

Le professeur Ran Balicer, directeur fondateur du Clalit Research Institute, a tenu à préciser qu'il s'agissait de résultats préliminaires et qu'aucune publication n'avait encore été faite, et il n'y a donc pas eu de communication de cette étude auprès des scientifiques étrangers qui l'attendent avec impatience