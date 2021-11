Covid-19 : un rappel pour les + de 18 ans dès 5 mois après la vaccination recommande la HAS

HAS

Dans un contexte de reprise de l’épidémie encore plus forte qu’attendue, le directeur général de la santé a saisi la Haute Autorité de santé (HAS) pour se prononcer sur l’extension et l’accélération de la campagne de rappel de vaccination indique le communiqué

Sur la base des résultats des données de modélisation transmises par l’Institut Pasteur, la Haute Autorité de santé recommande dès maintenant l’administration d’une dose de rappel à tous les adultes de 18 ans et plus dans un délai un peu plus court : 5 mois après la primo-vaccination. La HAS souligne par ailleurs la nécessité de renforcer les gestes barrières.

La HAS considère que le contexte épidémique préoccupant justifie une accélération de la campagne vaccinale en raccourcissant le délai entre primovaccination et dose de rappel.