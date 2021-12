Covid-19 : renforcement du protocole dans les écoles, Jean Castex en douceur sauf pour les discothèques

Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé ont pris la parole lundi soir, vers 19 heures pour annoncer le renforcement de certaines mesures mais en évitant tout dramatisation.

Les Français sont invités à faire preuve de bonne volonté, sans aucune nouvelle mesure restrictive, mis à part la fermeture des discothèques pour un mois (ce que les professionnels concernés n'a pprécient pas du tout bien sûr) à partir de vendredi : ces établissements seront donc fermés pendant les fêtes. Mais ils reçevrons une aide de l'Etat comme les entreprises du secteur événementiel, elles aussi touchées

« Sans la vaccination, des mesures de confinement auraient certainement déjà été prises, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et l’objectif, c’est que ce ne soit pas le cas non plus demain. » a expliqué le Premier ministre qui a également rappelé l’importance du rappel vaccinal qui « booste considérablement » la protection, ajoutant qu’au 30 décembre plus de 15 millions de personnes auront reçu une dose de rappel en France souligne Le Monde.

De plus, les Français âgés de 65 ans et plus pourront obtenir une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 sans rendez-vous

Les écoliers devront porter le masque dans la cour de récréation et la vaccination sera ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans « si possible d’ici à la fin de l’année », sur la base du volontariat.