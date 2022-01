Covid-19 : pour ou contre la généralisation du masque FFP2 plus filtrant que le masque chirurgical ?

Masque FFP2

A l’origine réservés aux professionnels de la santé notamment, les masques FFP2, plus protecteurs que les masques chirurgicaux, sont aujourd’hui vendus en pharmacies et dans le commerce en France, mais ils ne sont pas obligatoires, contrairement aux règles de certains pays. Certaines personnes, à risque ou simplement plus inquiètes du virus, en portent déjà souligne Le Monde.

Le FFP2 protège les voies respiratoires contre les particules fines et toxiques, les poussières ou certains virus, et protège à la fois son porteur et son entourage.

L’un des avantages du FFP2, lorsqu’il est correctement mis, est d’englober l’intégralité du visage, du dessous des yeux jusqu’au menton, sans que l’air ne sorte ou pénètre par les bords du masque ou autour du nez.

En Italie, depuis le 25 décembre, ce type de masque est obligatoire dans tous les transports publics, cinémas, musées, théâtres et stades. En Grèce, tous les lieux publics l’imposeront dès le 3 janvier, comme c’est déjà le cas en Autriche. En Allemagne, certains Länder, comme la Bavière ou la Basse-Saxe, l’ont rendu obligatoire dans les transports ou les commerces.

Vendus entre 50 centimes et 1,50 euro l’unité, les masques FFP2 plus protecteurs coûtent jusqu’à six fois plus cher qu’un masque chirurgical. Certains craignent que l'obligation pourrait conduire les plus précaires à réutiliser le même masque plusieurs jours, le rendant ainsi beaucoup moins protecteur.