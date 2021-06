Covid-19 : les Landes maintiennent les mesures de restrictions jusqu'au 6 juillet pour freiner la progression du variant Delta

Une femme reçoit une dose d'un vaccin lors d'une visite du ministre de la Santé, Olivier Véran, et du Premier ministre, Jean Castex, pour observer la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, à Mont-de-Marsan, le 24 juin 2021.

Les Landes, département le plus touché de France métropolitaine par la Covid-19, vont maintenir les dernières restrictions du confinement jusqu'au 6 juillet inclus, contrairement au reste du pays, selon des précisions de la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer.

Avec une proportion du variant Delta, « sensiblement plus forte » qu'ailleurs, le département « va rester en phase 3 jusqu'au 6 juillet inclus », et maintenir donc le système des jauges, selon les informations dévoilées par la préfète en visioconférence.

Le 30 juin marque officiellement la fin des jauges dans les espaces clos (les restaurants, les cinémas, les magasins...) ailleurs en France.

« La situation sanitaire est stabilisée mais très atypique » par rapport au reste du pays, avec « un taux d'incidence qui oscille autour de 50 (cas pour 100.000 personnes), le seuil d'alerte », a détaillé la préfète. Elle a notamment expliqué que « le département des Landes a été peu impacté par le Covid jusqu'à présent », et a donc « une immunité collective faible ».

Les Landes connaissent depuis plusieurs semaines une hausse de l'épidémie de Covid-19, en raison de la circulation du variant Delta.

Concrètement, alors que les jauges sont supprimées dans le reste du pays, les rassemblements restent donc limités à 10 personnes sur la voie publique dans les Landes. Les jauges sont également maintenues à 65% dans les cinémas et salles de spectacle et à 50% dans l'intérieur des restaurants et casinos dans les Landes. La limite reste aussi fixée à 4m2 par personne dans les magasins.