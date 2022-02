Covid-19 : les autorités sanitaires inquiètes du faible taux de vaccination des enfants et des femmes enceintes

A ce jour, 257 000 enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins une première injection, soit seulement 4,4% de la tranche d’âge constate un chiffre donné par Le Parisien.

Dans un « message d’alerte sanitaire pour booster » cette vaccination, le ministère a rappelé que le Covid-19 pouvait, dans certains cas, entrainer des Pims, un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique potentiellement grave. « Entre le 2 mars 2021 et le 23 janvier 2022, on a eu 932 cas de Pims, dont 849 en lien avec le Covid », a souligné le ministère, notant une « très nette augmentation » depuis la fin 2021. Or « la vaccination des enfants protège notamment contre les syndromes de Pims », a-t-il rappelé selon Le Parisien.

Le nombre de primo-injections quotidiennes retombe en-dessous de 12 000 (en moyenne), son plus bas niveau depuis plus d'un an. Le rythme de la vaccination des enfants ralentit. Et on est passé, en trois semaines, de 8 500 à 2 000 premières doses de vaccin administrées à des 5-11 ans chaque jour selon les chiffres (graphiques à l'appui) cités sur Twitter par Le Parisien.