Covid-19 : le vaccin est moins efficace contre le variant Omicron

Anne-Claude Crémieux

Le vaccin contre le Covid-19 est moins efficace contre le variant Omicron selon des informations venant d'Afrique du Sud.

"Malheureusement, les premières nouvelles qui nous arrivent d'Afrique du sud, il y a une baisse de l'efficacité du vaccin, qui a l'air importante", a déclaré la professeure Anne-Claude Crémieux, spécialiste de maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à Paris, mercredi 8 décembre sur franceinfo.

"La baisse est importante mais elle est partielle (...) Les anticorps neutralisants suscités par le vaccin neutralisent beaucoup moins bien ce variant Omicron par rapport aux autres variants d'après ces premiers résultats qui restent à confirmer", a expliqué Anne-Claude Crémieux.

Anne-Claude Crémieux a précisé que pour l'instant les scientifiques ne connaissent pas non plus l'impact de la dose de rappel du vaccin sur le variant Omicron et a estimé qu'il "est possible que le rappel nous permette d'avoir cette fameuse protection contre les formes sévères".