Professeur Bruno Riou

"La situation n’est pas encore hors de contrôle, mais elle va l’être", a expliqué, sur France Inter, lundi matin, le professeur Bruno Riou, doyen de la Faculté de médecine, directeur médical de crise de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Il a ajouté avec gravité "J’entends beaucoup dire qu’une semaine sans confinement est une semaine gagnée, pour moi c’est une semaine perdue, notamment lorsqu’on considère le nombre de décès, le nombre de patients en réanimation dont il faut rappeler qu’un sur quatre décédera et certains garderont des séquelles."

Le professeur a aussi évoqué les Covids longs : Quand on considère aussi l’ensemble des contaminations : je vous rappelle que l’ensemble des Covid longs toucheraient un sur dix de ces patients : on est à 4 millions de contaminations, ça veut dire que 400.000 Français vont avoir un Covid long. Et puis il y a tous ceux qui n’ont pas de Covid, mais pour qui les déprogrammations, les non-dépistages de cancer, vont poser d’énormes problèmes. Les conséquences sont considérables."