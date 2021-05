Covid-19 : la confiance des Français dans le vaccin augmente, le nombre de vaccino-sceptiques diminue

Vaccination

Selon le baromètre du Cevipof pour « Le Monde », les vaccins sont de plus en plus approuvés par les Français ; 65 % des personnes interrogées disent vouloir se faire vacciner ou avoir déjà reçu une dose (+ 16 %). Et 73% 73 % pensent que " le bénéfice collectif de la vaccination vaut la peine de se faire vacciner contre le Covid-19 ".

Et les « vaccino-sceptiques » sont aussi en net recul (20 %, – 10 points).

Mais, selon Le Monde, "cette piqûre d’optimisme ne profite pas à l’exécutif ; 38 % des sondés apprécient la gestion globale de la crise par le gouvernement (58 % d’avis opposés), un taux qui reste stable (+ 1 %).

Sondage OpinionWay réalisé en ligne du 3 au 11 mai sur un échantillon de 1.832 personnes.