Organisation Mondiale de la Santé

"Pour faciliter les discussions publiques sur les variantes du Coronavirus, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a convoqué un groupe de scientifiques du groupe de travail de l'OMS sur l'évolution des virus, et d'autres experts en nomenclature virologique, microbienne et en communication de plusieurs pays et afin d'envisager des noms faciles à prononcer et non stigmatisants" qui désignent le pays où le variant a été trouvé pour la première fois indique un communiqué de l'OMS.

Le choix s'est porté sur les des lettres de l'alphabet grec dont l'OMS recommande l'uasge : le variant britannique est nommé Alpha, le variant sud-africain Beta, le brésilien Gamma, et le variant indien Delta.

Pas sûr que cette nomenclature ne soit utilisée par les médias et le public...