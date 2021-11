Covid-19 : l'Allemagne responsable de la grave crise sanitaire qu'elle traverse

Angela Merkel

Malgré les nombreux avertissements du monde médical depuis l'été, les Allemands n'ont rien préparé pour faire face à la nouvelle vague de Covid, à part le programme minimum : retour des masques à l'école, des tests gratuits et la réouverture des centres de vaccination pour la troisième injection... fermés il y a un mois selon l'Express.

Résultat : le système hospitalier est aujourd'hui saturé, notamment dans le sud et l'est du pays. "Les responsables politiques ont réagi trop tard et trop mollement contre ce virus mortel", a pesté Frank Ulrich Montgomery, l'ancien président Conseil national de l'Ordre des Médecins.

"Toutes les alertes ont été ignorées", a confirmé Susanne Johna, présidente du syndicat des médecins (Marburger Bund), accusée d'être "alarmiste" lors de la campagne électorale.

Les régions (Länder), compétentes en matière de santé, sont mises à l'index. Tandis qu'à Brême, le taux de vaccination dépasse les 80%, il est seulement de 57% en Saxe, une ancienne région de la RDA, avec une population très défiante. Or, plus le taux les bas dans une région, plus la situation sanitaire est catastrophique. Le mouvement des antivax allemands (Querdenker) reste influent dans les régions de l'Est mais aussi en Bavière. Pour cette raison, les Allemands parlent de la "pandémie des non-vaccinés" ajoute l'Express.

Enfin, personne ne veut entendre parler d'une obligation de vaccination, même pour les personnels en contact avec des groupes à risques (maisons de retraite, hôpitaux).