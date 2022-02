Covid-19 : fort impact du variant Omicron sur les réinfections

De premiers travaux, sur des prélèvements entre le 1er janvier 2021 et le 27 janvier 2022, ont montré 416 995 cas possibles de réinfection pour des personnes avec deux tests positifs à au moins 60 jours d’intervalle. Cela représente 2,8 % des cas confirmés lors de la période étudiée.

Deux catégories ont été plus touchées : les jeunes adultes, âgés de 18 à 40 ans, et les professionnels de santé, possible reflet d’une plus grande exposition au risque ou d’une moindre adoption des mesures de prévention.

Et le très contagieux variant Omicron semble en cause dans 79 % de l’ensemble des cas possibles de réinfection, selon les résultats de criblage disponibles et interprétables.