Emmanuel Macron

Le président de la République a répondu hier soir aux critiques des médecins et de l'opposition

Emmanuel Macron a répondu jeudi soir aux critiques des médecins et de l'opposition sur le non-confinement : « Je peux vous affirmer que je n’ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d’échec » « Je peux vous le dire : nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France à la fin du mois de janvier parce qu’il n’y a pas eu l’explosion qui était prévue par tous les modèles »

Mais le président a reconnu : « Dans les prochains jours et semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre, tous ensemble (...) Nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure »

Le Monde souligne pourtant que l’opinion, est majoritairement sceptique à l’égard du « vrai-faux » confinement instauré par le gouvernement. Les mesures sont jugées « pas cohérentes » (74 %) et « pas efficaces pour lutter contre l’épidémie » (73 %), selon un sondage Elabe, publié le 24 mars. Et, contrairement au chef de l’Etat, six Français sur dix pensent que l’exécutif a eu tort de ne pas reconfiner le pays fin janvier.