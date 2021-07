Covid-19 : alerte à Paris où l'épidémie rebondit, le nombre de cas pour 100 000 habitants a été multiplié par deux en une semaine

vaccination

Le variant Delta progresse très vite. Il représente désormais plus de la moitié des cas dans la capitale

Inquiétude à Paris où le taux d’incidence - c’est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants sur la semaine écoulée - a été multiplié par deux en une semaine et s’élève désormais à 54,2. Le taux de positivité a aussi augmenté, passant de 0,5 % à 0,8 % sur la même période signale Le Parisien.

Comme ailleurs en France et dans les pays voisins, cette brusque et rapide augmentation est notamment « portée » par les jeunes adultes et les adolescents. Chez les 20-29 ans, l’incidence est passée de 47 à 124 en une semaine. Chez les 10-19 ans, elle a grimpé de 28 à 95.

« Le variant Delta progresse très vite. Il représente plus de la moitié des cas à Paris désormais », s’est d’ailleurs alarmé mercredi soir le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, Aurélien Rousseau : "seule la vaccination nous permettra d’échapper à ce qui est en train de se dessiner…" a écrit hier soir Aurélien Rousseau sur son compte Twitter.