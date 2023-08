Coupe du Monde féminine : la France s'incline face à l'Australie

L'équipe australienne s'est imposée aux tirs au but.

L'équipe de football féminin d'Australie a remporté son match contre la France au terme d'une séance de tirs au but tendue, et se qualifie ainsi en demi-finale de la Coupe du Monde féminine.

Après un quart de finale qui s'est terminé sur un score nul de 0-0 après 120 minutes de jeu, Cortnee Vine a inscrit le tir au but décisif pour l'Australie, devant un stade comble de 49 461 spectateurs.

Le parcours de la France s'est achevé de manière déchirante, malgré une rencontre tendue et la performance de leur gardienne de but, Solène Durand, qui a réalisé plusieurs arrêts lors de la séance de tirs au but.

La capitaine australienne, Sam Kerr, a été utilisée comme remplaçante en début de match en raison d'une blessure au mollet, mais elle est entrée en jeu au cours de la deuxième mi-temps et a marqué lors de la séance de tirs au but.

Le match a été marqué par des moments forts, dont un sauvetage miraculeux d'Elisa De Almeida pour la France et des arrêts cruciaux de la gardienne australienne Mackenzie Arnold.

L'Australie affrontera l'Angleterre en demi-finale. La France, quant à elle, quitte la compétition malgré une prestation solide.

