Coupe du monde féminine de football : l'Espagne s'impose face à l'Angleterre

Les joueuses espagnoles célèbrent leur victoire.

La capitaine espagnole, Olga Carmona, a marqué le but décisif.

L'Angleterre va devoir encore attendre pour remporter son premier titre de la Coupe du Monde féminine : l'Espagne a remporté la victoire en finale à Sydney, ce dimanche. Les Lionesses, cherchant à devenir la première équipe senior d'Angleterre depuis l'équipe masculine en 1966 à remporter la Coupe du Monde, ont été dominées par une équipe espagnole pleine de flair et de créativité.

La capitaine espagnole, Olga Carmona, a marqué le but décisif en première mi-temps, après que l'anglaise Lucy Bronze a perdu la possession au milieu du terrain. Malgré les efforts des Lionesses, qui ont fait entrer Lauren James et Chloe Kelly à la mi-temps, l'Espagne a maintenu le contrôle.

La gardienne anglaise, Mary Earps, a réalisé plusieurs arrêts spectaculaires, dont un sur penalty pour nier Jenni Hermoso, mais l'Espagne a finalement remporté la victoire et devient la cinquième nation différente à soulever le trophée féminin, et seulement la deuxième à avoir été sacrée champion du monde chez les hommes et chez les femmes

