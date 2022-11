Coupe du Monde de foot : le Qatar interdit la vente de bière dans les stades

1998 Coupe du Monde

Selon le New York Times, la vente de la bière sera interdite dans les stades de la Coupe du Monde de football qui commence dans quelques jours au Qatar.

Si cette décision est confirmée, c'est une mauvaise nouvelle pour les amateurs de bière, bien sûr, mais c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour la Fifa qui a signé un accord avec la marque de bière américaine Budweiser.

Un accord qui a rapporté 75 millions de dollars versés par Budweiser.

L'alcool est disponible dans le pays, selon le New York Times, mais les ventes sont strictement contrôlées. La plupart des visiteurs, même avant la Coupe du monde, n'étaient autorisés à acheter de la bière et d'autres boissons alcoolisées que dans les bars d'hôtels haut de gamme et à des prix inhabituellement élevé.