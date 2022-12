Coupe du monde 2022 : la FFF va porter plainte après les insultes racistes reçues par les Bleus

L'équipe de France lors de la séance de tirs au but face à l'Argentine en finale.

Une histoire qui se répète et une réaction différente. Après avoir perdu en finale de Coupe du monde face à l'Argentine, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été victimes d'insultes à caractère racistes sur les réseaux sociaux. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni, qui ont manqué leur tentative, mais aussi Randal Kolo Muani et Hugo Lloris ont été les principaux Bleus visés. Face à cela, la Fédération française de football a décidé de réagir et a affimé ce mardi vouloir porter plainte.

«A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs», a publié l’instance sur son compte Twitter. Une réaction de la FFF attendue. Ce n'est pas la première fois que des joueurs de l'équipe de France sont visés par des insultes racistes. Lors de l'Euro 2021, Kylian Mbappé a été victime lui-aussi après avoir loupé le pénalty décisif face à la Suisse en huitième de finale.

A ce moment, la Fédération française de football n'avait que trop peu réagi. L'attaquant français avait même regretté publiquement le manque de soutien de la part de la FFF et de son président Noël Le Graët. Lors du Mondial 2022, la leçon est retenue.

