Corse : les funérailles d'Yvan Colonna auront lieu ce vendredi à 15h à Cargèse

Des manifestants se rassemblent à Corte, le 6 mars 2022, pour rendre hommage à Yvan Colonna suite à l'agression du militant indépendantiste.

Les funérailles du militant indépendantiste corse, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac et agressé mortellement en prison, auront lieu ce vendredi 25 mars dans son village familial de Cargèse, en Corse-du-Sud.

Les funérailles d'Yvan Colonna, agressé mortellement en prison, auront lieu vendredi à 15h00 dans son village familial de Cargèse, selon des informations de l'AFP de sources proches du dossier.

"La famille confirme" ces informations, a indiqué à l'AFP Maître Patrice Spinosi, l'un des avocats de la famille du défunt.

Membre du commando Erignac, Yvan Colonna est mort lundi à l'hôpital de Marseille après son agression à la prison d'Arles. Condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en février 1998, il était hospitalisé depuis 19 jours à Marseille après son agression à la prison d'Arles par un co-détenu. Son agresseur est visé par une enquête pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" conduite par le parquet national antiterroriste.

Depuis cette agression, de nombreuses manifestations et des débordements ont eu lieu en Corse à l'appel d'élus nationalistes et de mouvements de jeunesse corse, notamment à Bastia et Ajaccio, en soutien à Yvan Colonna.

Le corps d'Yvan Colonna sera rapatrié en Corse depuis l'hôpital de Marseille mercredi soir.