Corée du Nord : Kim Jong-Un exige une "intensification radicale" dans la production de missiles balistiques

Dans un contexte de multiplication des tirs de missiles balistiques de Pyongyang en mer du Japon ces derniers mois, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a officiellement appelé son administration à une "intensification radicale" de la production des dits missiles, selon un communiqué de l'agence de presse d'Etat KCNA ce lundi 14 août. Et ce alors que les précédentes provocations poussent les Etats-Unis et la Corée du Sud à préparer des manœuvres militaires conjointes.

Joignant le geste à la parole, Kim Jong-un s'est montré visitant vendredi et samedi des usines militaires, dédiées à la production de missiles, desmunitions pour des lance-roquettes multiples de très gros calibre et de véhicules blindés de combat, rapporte KCNA. "Il a fixé un objectif important : augmenter considérablement la capacité de production de missiles", appuyant sur l'importance de "l'accélération" des préparatifs en vue d'une guerre, selon l'agence, rhétorique habituelle du régime qui n'a jamais voulu signer la paix avec son voisin du sud. S'inspirant visiblement des problèmes de logistiques de son allié russe en Ukraine, le dirigeant a également souligné "la nécessité de stimuler la production d'obus". Des objectifs résumables en un seul, énoncé fièrement : L'armée nord-coréenne doit disposer d'une "force militaire écrasante" et être "prête à faire face à n'importe quelle guerre à n'importe quel moment", a-t-il déclaré, affirmant qu'elle doit "anéantir" l'ennemi en cas d'attaque, rapporte KCNA.

Des visites qui ne doivent rien au hasard puisqu'elles ont été organisées au moment où la Corée du Sud et les Etats-Unis préparent des manœuvres conjointes, qui doivent se dérouler du 21 au 31 août, sous le regard furieux de Pyongyang qui considère ces exercices comme des répétitions en vue d'une invasion, s'en est insurgé à de nombreux reprises et a assuré qu'elle prendrait des mesures "écrasantes" pour y répondre. En réponse, l'état-major interarmées de Séoul n'a pas démenti que l'événement soit une réponse aux provocations de la Corée du Nord. Un porte-parole s'est néanmoins gardé d'évoquer la possibilité d'une agression, qualifiant ces manœuvres d'"exercice difficile et réaliste visant à renforcer le dispositif de défense conjoint et les capacités de réaction de l'alliance". Un sommet entre les dirigeants de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon doit se tenir vendredi à Washington, avec comme objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante.