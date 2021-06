Corée du Nord : Kim Jong-un dénonce « un accident grave » dans la lutte contre la pandémie de Covid-19

Un homme regarde un écran de télévision montrant des images d'actualité du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dans une gare de Séoul le 6 janvier 2021.

Un « accident grave » dans la lutte contre la pandémie est survenu en Corée du Nord, selon Kim Jong-un. Des failles dans la campagne contre la pandémie ont été détectées dans des villes proches de la frontière chinoise de Sinuiju et Hyesan.

Le leader nord-coréen, Kim Jong-un a déploré un « accident grave » dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 en Corée du Nord. Le pays était, jusque-là, épargné par la pandémie. Lors d’une réunion du politburo, le leader suprême a fustigé, selon l’agence officielle KCNA, « l’incompétence et l’irresponsabilité des hauts responsables », à l’origine « d’une énorme crise pour la sécurité de la nation et de son peuple ».

Cette déclaration intervient alors que des failles dans la campagne contre la pandémie ont été détectées dans des villes proches de la frontière chinoise de Sinuiju et Hyesan, selon l’agence sud-coréenne Yonhap.

Vu les carences alimentaires de la population, une épidémie serait aussi dévastatrice qu’un foyer dans un Ehpad. Près de 40 % de la population souffre de malnutrition alimentaire, selon l’ONU.

Pyongyang n’avait jusqu’ici officiellement enregistré aucun cas de coronavirus grâce à une fermeture draconienne de ses frontières sans équivalent dans le monde.

Les déclarations de Kim Jong-un attisent la crainte d’une aggravation de la situation humanitaire en Corée du Nord. Le pays est touché par des récoltes insuffisantes, des calamités climatiques, des sanctions internationales, ainsi que par la suspension du commerce extérieur avec la Chine.

Kim Jong-un a limogé plusieurs hauts responsables qu'il a accusés d'être responsables d'un « grave incident » lié à la pandémie de Covid-19.

Ces responsables ont « causé un grave incident qui provoque une énorme crise pour la sécurité de la nation et de son peuple », a déclaré le dirigeant coréen lors d'une réunion du politburo, cité par l'agence officielle KCNA ce mercredi 30 juin. L'agence n'a fourni aucun détail sur le nombre de personnes limogées ni sur les faits qui leur sont reprochés mais ils sont accusés d'être « la proie de l'égoïsme et de la passivité ».

A la tête d'un pays au système de santé défaillant, Kim Jong-un a décidé de fermer en janvier 2020 les frontières de la Corée du Nord afin d'empêcher une propagation de la pandémie de Covid-19, apparue chez son voisin chinois.

L'information publiée par KCNA « signifie que la Corée du Nord a enregistré des cas », a affirmé Ahn Chan-il, un transfuge nord-coréen devenu chercheur à l'Institut mondial pour les études nord-coréennes, basé à Séoul, selon des informations de CNews.

Des membres du puissant politburo du Parti des travailleurs de Corée du Nord et de son presidium ont été limogés et de nouveaux membres ont été nommés mardi lors d'une réunion, a indiqué KCNA précisant que des responsables gouvernementaux avaient été «mutés» et d'autres « nommés ».