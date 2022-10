Conseil national du Parti socialiste : après les divisions sur la NUPES, Olivier Faure remet son mandat en jeu dans le cadre du prochain congrès

Olivier Faure va remettre son mandat en jeu dans le cadre du prochain congrès du Parti socialiste.

Quatre mois après les élections législatives et l'accord avec La France Insoumise, les socialistes se retrouvent ce mardi 4 octobre à l'occasion du Conseil national du parti.

Le Conseil national du Parti socialiste est organisé dans la soirée du mardi 4 octobre. Cette instance avait acté un accord avec la France Insoumise au sein de la Nupes en mai dernier, pour les élections législatives.

Certains socialistes sont entrés en dissidence suite à cet accord. Des membres du PS ont notamment reproché à Olivier Faure de s’être rallié à Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil national du PS devrait réintégrer ces représentants socialistes qui avaient été suspendus.

Le Parti socialiste va réunir à 19 heures son conseil national à Ivry pour déterminer le calendrier et les modalités du prochain congrès au cours duquel Olivier Faure remettra son mandat en jeu.

Olivier Faure dirige le parti depuis le congrès d’Aubervilliers d’avril 2018. Le député a été reconduit lors du congrès de Villeurbanne de 2021 en recueillant 72% des voix face à la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy. Tous les deux sont en piste pour présenter à nouveau leur motion cette année après le naufrage d’Anne Hidalgo lors de l’élection présidentielle.

La stratégie du parti vis-à-vis de la NUPES pourrait bien sceller l’avenir du PS. Olivier Faure avait soutenu et défendu une candidature commune de la gauche.

Pour les soutiens d’Hélène Geoffroy, il faut au contraire s’éloigner de La France insoumise et de sa radicalité.

La publication d’une tribune de 150 élus socialistes qui appellent dans le JDD à des “Refondations de la gauche”. Parmi les signataires figurent le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, la porte-parole du Parti socialiste Lamia El Aaraje et la vice-présidente de la région Occitanie Claire Fita (proche de Carole Delga).

Cette offensive est menée en particulier par plusieurs soutiens d’Anne Hidalgo ou bien encore par les sénateurs David Assouline et Patrick Kanner.

Olivier Faure est donc de plus en plus fragilisé et menacé alors que s’ouvre ce soir le conseil national du Parti socialiste.