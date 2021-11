Congo : 25.000 objets historiques détruits dans l'incendie d'un musée

La majorité des œuvres d'art du musée étaient issues de la tradition culturelle du peuple Pende.

Le musée de Gungu conservait une des plus importantes collections d'art africain de la République démocratique du Congo.

25.000 objets historiques ont été détruits dans la ville congolaise de Gungu après qu'un musée privé a été réduit en cendres, dans la nuit de jeudi à vendredi. La cause de l'incendie n'est pas encore claire.

"L'incendie a eu lieu la nuit de jeudi à vendredi. J'avais entendu un grand coup de canon vers 1h00 (...). Le musée comptait plus de 25.000 pièces ou œuvres d'art d'une valeur de 15 millions de dollars. Il n'était pas possible de sauver ne serait-ce qu'une pièce, a déclaré à l'AFP Aristote Kibala, fondateur et directeur du musée. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre un grand feu haut de plusieurs mètres qui surplombe l'ensemble de l'édifice en pleine nuit. "Les raisons exactes de cet acte ignoble ne sont pas encore connues. Mais je sais que j'ai toujours été combattu par plusieurs politiciens du pays", a poursuivi Aristote Kibala.

Les objets du Musée national de Gungu représentaient l'une des plus importantes collections de la République démocratique du Congo. "Un trésor national a disparu. Il est impératif de mener une enquête sérieuse sur ce qui s'est passé", a déclaré le député Franck Gatola Mungiela, cité par le site d'information 7sur7.

La majorité des œuvres d'art du musée étaient issues de la tradition culturelle du peuple Pende, notamment des masques datant d'une période allant de 1890 à 1925.