Climat: une coalition de 18 pays réclame une «sortie urgente» des énergies fossiles

Sultan al-Jaber, en charge de l'organisation de la COP 28.

L'Allemagne, la France, le Sénégal, la Colombie et plusieurs États insulaires ont signé cet appel.

Au terme du 7e sommet ministériel pour l'action climatique (MoCA) à Bruxelles. à Bruxelles une coalition de dix-huit pays menée par les Îles Marshall a réclamé vendredi «une sortie urgente des énergies fossiles». «Nous devons accélérer la transition énergétique mondiale hors des énergies fossiles» et «nous devons atteindre le pic d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025 au plus tard», affirme le texte signé par des ministres représentant l'Allemagne, la France, le Sénégal, la Colombie et plusieurs États insulaires, rapporte Le Figaro.

Ces affirmations constituent aussi les lignes de négociations qui s'affrontent dans les préparatifs de la conférence climat de l'ONU à Dubaï, où l'humanité espère trouver les moyens de sauver l'objectif l'accord de Paris : contenir le réchauffement «bien en deçà de 2°C» par rapport à la période pré-industrielle. Jeudi, le président émirati de la COP28 ,Sultan al-Jaber, a présenté son propre plan pour un accord ambitieux à Dubaï, sans toutefois se prononcer sur un objectif temporel de sortie des énergies fossiles.