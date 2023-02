Chômage : le taux en légère baisse en France, au plus bas depuis 2008

Selon les chiffres publiés mardi par l'Insee, le taux de chômage a connu une baisse de 0,1 point.

Le taux de chômage a enregistré une très légère baisse au quatrième trimestre 2022, pour s'établir à 7,2% de la population active en France (hors Mayotte), son plus bas niveau depuis 2008, si l'on excepte le recul "en trompe l'oeil" pendant la crise sanitaire. Selon les chiffres publiés mardi par l'Insee, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), a connu une baisse de 0,1 point : la France compte 2,2 millions de chômeurs, soit 45.000 de moins par rapport au trimestre précédent.

Le taux de chômage du 4e trimestre est ainsi inférieur de 0,3 point à son niveau un an auparavant, et de 1 point à son niveau d'avant la crise sanitaire (fin 2019), a précisé l'institut. "Sur une plus longue période, on observe que le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008 si on excepte la baisse très ponctuelle un peu +en trompe l'oeil+ pendant le premier confinement", a relevé auprès de l'AFP Yves Jauneau, chef de la division Synthèse et conjoncture du marché du travail à l'Insee. Pendant cette période de Covid, beaucoup de gens s'étaient arrêtés de chercher du travail.

"Le chômage est à son niveau le plus bas pour la deuxième fois depuis 40 ans. Objectif plein emploi!", s'est félicité sur Twitter le président Emmanuel Macron. En dehors de 2008, il faut remonter au 3e trimestre 1982 pour retrouver un taux de 7,2%, selon les données de l'Insee.

Plusieurs membres du gouvernement avaient auparavant salué ces résultats, à commencer par la Première ministre Elisabeth Borne qui a aussi souligné sur Twitter que le gouvernement poursuit son "objectif de plein emploi", soit un taux de chômage autour de 5% que l'exécutif espère atteindre d'ici à 2027.

