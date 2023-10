Le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, photo AFP

Le Roi Charles III n’est pas rassuré. Il craint, en effet, l’impact que pourraient avoir certains des documents laissés par sa défunte mère, la reine Elizabeth II, morte il y a maintenant plus d’un an. Parmi le leg qu’elle a transmis figurent en effet plusieurs notes qui mettent le nouveau souverain très mal à l’aise, rapporte le magazine Gala sur son site, sur la base des informations du journal anglais In Touch Weekly. Mais de quel genre d’écrits parle-t-on, au juste ?

En pratique, font savoir nos confrères, il ne s’agit ni plus ni moins que de carnets intimes. Dans ceux-ci, feu la reine d’Angleterre aurait annoté l’essentiel de ses pensées concernant, notamment, la famille royale et les problèmes de vie commune que d’aucuns ont eu l’occasion d’observer ces dernières années. Certains des écrits de l’ancienne souveraine sont si dérangeants, aux yeux de Charles III, que celui-ci espère qu’ils “ne verront jamais la lumière du jour”.

“Charles sait que ces courriers sont pleins de bombes, et il compte sur Paul pour s'assurer que certains d'entre eux ne voient jamais le jour”, déclare un proche de la famille royale, resté anonyme. Il est ici question de “bombes” susceptibles de “jeter l’opprobre” sur la couronne voire de “sérieusement menacer l’image de la monarchie”.

Pour autant, ces carnets ne devraient pas être détruits. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour s'assurer qu'ils sont correctement préservés. Et Charles devrait savoir mieux que quiconque que la vérité finit toujours par éclater", poursuit ce proche. Affaire à suivre.