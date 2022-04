Cas de salmonelles : des centaines de tonnes de chocolats Kinder Ferrero rappelées

Kinder Surprise

Ferrero rappelle en France certains lots de produits chocolatés Kinder fabriqués en Belgique en raison de cas de salmonelle indique Le Parisien.

La bactérie a été détectée chez 21 consommateurs qui ont pour point commun d’avoir mangé récemment des produits Kinder fabriqués dans l’usine belge d’Arlon, fait savoir le ministère de la Santé. « Huit (de ces cas) ont été hospitalisés et sont tous rentrés à domicile », précise-t-il.

Sont concernés des Kinder Surprise 20g et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022 ; des Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022 ; des Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.