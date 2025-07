Drogues festives

Cartouches sur le sable, PV en rafale, ticket pour les urgences : comment le protoxyde d’azote submerge la Côte d’Azur

Cartouches jonchant le sable, bonbonnes livrées via Snapchat : le « proto » s’est banalisé chez les collégiens azuréens, offrant deux minutes d’euphorie pour un risque d’asphyxie et de séquelles neurologiques. Malgré l’interdiction de vente aux mineurs, épiceries nocturnes et dealers connectés contournent la loi ; les maires ripostent à coups d’arrêtés et de PV, tandis que le Sénat vient de voter un délit de conduite sous N₂O et une future autorisation obligatoire pour la vente. Reste un angle mort : le gaz, indétectable lors des contrôles routiers, continue de menacer la route et la santé des plus jeunes.